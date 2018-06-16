Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон хочет вернуть французскому статус официального языка европейских общественных и политических институтов, которое он занимал до вступления Великобритании в Европейское экономическое сообщество в 1973 году.

Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, такое изменение может стать возможным после выхода королевства из состава Евросоюза (Brexit).

"Английский никогда так сильно не давал о себе знать в Брюсселе как сейчас, когда мы осуждаем Brexit, - цитирует газета слова Макрона - но его доминирование не является неизбежным".

Как напоминает издание, на настоящий момент английский язык является официальным для 12,8% жителей Евросоюза, однако после Brexit он останется вторым официальным языком лишь для двух стран - Ирландии и Мальты, где проживают 1,2% населения ЕС.