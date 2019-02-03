Макрон готовит секретный референдум для прекращения протестов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон готовит секретный референдум для выхода из кризиса, спровоцировавшего протесты «жёлтых жилетов».

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Le Journal du Dimanche.

Референдум может пройти 26 мая – как и выборы в Европейский парламент.

Источники, близкие к лидеру Франции, сообщили, что у Макрона остаётся всего несколько дней – принять решение о голосовании нужно будет «очень быстро, в течение недели». Вероятность проведения референдума в конце мая оценивается как «очень высокая».

Ранее Макрон заявил, что 11 человек погибли во Франции за время протестных акций, которые начали «жёлтые жилеты» 17 ноября.