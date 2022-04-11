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Макрон готов приехать в Киев при одном условии

Макрон готов приехать в Киев при одном условии Французский президент Эммануэль Макрон стремится приехать в Украину с целью достижения конкретного результата в вопросе установления мира, а не ради визита как такового.
Другие страны
11 апреля 2022 г. 23:11
Макрон готов приехать в Киев при одном условии

Французский президент Эммануэль Макрон стремится приехать в Украину с целью достижения конкретного результата в вопросе установления мира, а не ради визита как такового.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV.

Президент Франции не отказывается от поездки в Киев. Однако Макрон не хочет, чтобы визит превратился в формальность.

"Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но не хочу ехать туда только для того, чтобы посетить посольство. Хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России", – рассказал он.

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Версия на азербайджанском языке Makron Ukraynaya səfər etməyə hazır olduğunu bildirib

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