Макрон: Французская экономика страдает из-за ситуации в Украине

Многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать в результате конфликта в Украине.

Многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать в результате конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Наше сельское хозяйство, наша промышленность, многие сектора экономики страдают и будут страдать, либо потому что они зависят от первичного сырья, импортируемого из России или Украины, либо потому что они экспортируют в эти страны", - отметил Макрон в телевизионном обращении к гражданам Франции.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине значительно повлияет на экономический рост Франции. Рост цен на газ, нефть, сырьевые материалы имеет и будет иметь последствия для нашей покупательской способности, продолжил французский лидер.