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Макрон: Французская экономика страдает из-за ситуации в Украине

Макрон: Французская экономика страдает из-за ситуации в Украине Многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать в результате конфликта в Украине.
Другие страны
3 марта 2022 г. 00:43
Макрон: Французская экономика страдает из-за ситуации в Украине

Многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать в результате конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Наше сельское хозяйство, наша промышленность, многие сектора экономики страдают и будут страдать, либо потому что они зависят от первичного сырья, импортируемого из России или Украины, либо потому что они экспортируют в эти страны", - отметил Макрон в телевизионном обращении к гражданам Франции.

Он подчеркнул, что конфликт на Украине значительно повлияет на экономический рост Франции. Рост цен на газ, нефть, сырьевые материалы имеет и будет иметь последствия для нашей покупательской способности, продолжил французский лидер.

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Версия на азербайджанском языке Makron: "Fransa Ukraynada atəşkəs üçün səylərini davam etdirəcək"

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