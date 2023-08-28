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Франция продолжит поддержку президента Нигера Базума

Франция продолжит поддержку президента Нигера Базума Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжает считать Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера.
Другие страны
28 августа 2023 г. 14:45
Франция продолжит поддержку президента Нигера Базума

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжает считать Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы продолжим оказывать поддержку президенту Базуму", - сказал Макрон, выступая на совещании в Париже с главами дипмиссий Франции.

Ранее парижский еженедельник Le Canard Enchaine со ссылкой на источники во внешнеполитических и армейских кругах Франции сообщил, что французские дипломаты и военные раздражены маневрами, которые предпринимают США, чтобы закрепиться в Нигере после прихода там к власти мятежников.

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Версия на английском языке France to continue to support Niger President Bazoum

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