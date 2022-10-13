Макрон: Франция продолжит оказывать военную помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении интенсифицировать военную помощь Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении интенсифицировать военную помощь Украине.

Как передает Report, об этом заявил он в эфире телеканала France 2.

"Поставили знаменитые артиллерийские установки "Цезарь", и украинцы нас поблагодарили. Мы продолжим и дальше", - сказал Макрон.

"Работаем над поставками еще шести дополнительных орудий "Цезарь", - продолжил президент.

Французский лидер сообщил также о планах поставок ракет, систем ПВО и радаров.

"Мы не можем поставить столько, сколько просят украинцы, так как должны иметь вооружения еще для защиты нашего восточного фланга", - объяснил глава государства.