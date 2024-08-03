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Макрон заявил, что Франция показала свое "настоящее лицо" на открытии Олимпиады

Макрон заявил, что Франция показала свое "настоящее лицо" на открытии Олимпиады Франция продемонстрировала свое истинное лицо на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.
Другие страны
3 августа 2024 г. 02:36
Макрон заявил, что Франция показала свое настоящее лицо на открытии Олимпиады

Франция продемонстрировала свое истинное лицо на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

Как передает Report, об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время визита на спортивный объект у Дома инвалидов. Запись выступления опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.

"Французы гордятся прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр, мы ею очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо", - сказал он.

Глава государства добавил, что "возмущен и опечален" в связи с сообщениями об угрозах в адрес художественного руководителя церемонии открытия Олимпийских игр Тома Жолли, а также артистов поставленного им шоу. "Я выражаю всем им свою поддержку. <...> Ничто не оправдывает угрозы в адрес артистов. Его (Жолли - ред.) смелость принесла пользу многим людям", - сказал Макрон.

Напомним, что во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Отдельные фрагменты церемонии открытия Игр разошлись в соцсетях, а их содержание вызвали широкие дискуссии и гневные отклики.

Позднее видеозапись официальной церемонии открытия была удалена с официального сайта Игр и канала Youtube.

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Версия на азербайджанском языке Makron: Fransa Olimpiya Oyunlarının açılışında əsl simasını göstərib

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