Макрон заявил, что Франция показала свое "настоящее лицо" на открытии Олимпиады

Франция продемонстрировала свое истинное лицо на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

Франция продемонстрировала свое истинное лицо на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже 26 июля.

Как передает Report , об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время визита на спортивный объект у Дома инвалидов. Запись выступления опубликовала пресс-служба Елисейского дворца.

"Французы гордятся прошедшей церемонией открытия Олимпийских игр, мы ею очень гордимся. Я считаю, что Франция продемонстрировала свое настоящее лицо", - сказал он.

Глава государства добавил, что "возмущен и опечален" в связи с сообщениями об угрозах в адрес художественного руководителя церемонии открытия Олимпийских игр Тома Жолли, а также артистов поставленного им шоу. "Я выражаю всем им свою поддержку. <...> Ничто не оправдывает угрозы в адрес артистов. Его (Жолли - ред.) смелость принесла пользу многим людям", - сказал Макрон.

Напомним, что во время состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была продемонстрирована провокационная пародия на работу Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Отдельные фрагменты церемонии открытия Игр разошлись в соцсетях, а их содержание вызвали широкие дискуссии и гневные отклики.

Позднее видеозапись официальной церемонии открытия была удалена с официального сайта Игр и канала Youtube.