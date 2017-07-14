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    Макрон: Франция не настаивает на уходе Башара Асада

    Отныне ключевой задачей должно стать уничтожение терроризма

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Франция больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада. Отныне ключевой задачей должно стать уничтожение терроризма.

    Как передает Report, об этом заявил французский лидер на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

    Как отметил политик, Париж поменял доктрину в отношении Сирии. Главная задача – уничтожение террористических групп. Отставка Асада больше не является необходимым условием для Франции, передает РИА Новости.

    По итогам переговоров президенты Франции и США предложили создать контактную группу, чтобы составить "дорожную карту" по будущему Сирии. В группу войдут постоянные члены Совбеза ООН, заинтересованные участники из региона и представитель Дамаска.

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