Макрон: Франция не настаивает на уходе Башара Асада

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Франция больше не настаивает на уходе президента Сирии Башара Асада. Отныне ключевой задачей должно стать уничтожение терроризма.

Как передает Report, об этом заявил французский лидер на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Париже.

Как отметил политик, Париж поменял доктрину в отношении Сирии. Главная задача – уничтожение террористических групп. Отставка Асада больше не является необходимым условием для Франции, передает РИА Новости.

По итогам переговоров президенты Франции и США предложили создать контактную группу, чтобы составить "дорожную карту" по будущему Сирии. В группу войдут постоянные члены Совбеза ООН, заинтересованные участники из региона и представитель Дамаска.