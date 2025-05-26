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Макрон: Франция и Вьетнам подписали контракты на €9 млрд

Макрон: Франция и Вьетнам подписали контракты на €9 млрд Франция и Вьетнам заключили контракты на общую сумму €9 млрд.
Другие страны
26 мая 2025 г. 17:54
Макрон: Франция и Вьетнам подписали контракты на €9 млрд

Франция и Вьетнам заключили контракты на общую сумму €9 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, который находится во Вьетнаме с госвизитом.

"В рамках визита подписаны контракты на сумму €9 млрд", - отметил Макрон.

По словам президента, договоры заключены "практически во всех ключевых отраслях, в том числе в авиационной и железнодорожной". "Заключенные соглашения подчеркивают прочные связи между двумя государствами в сферах обороны, авиации и энергетики", - отметил он.

Товарооборот в 2024 году достиг $5,42 млрд, увеличившись на 12,9% по сравнению с 2023 годом.

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Версия на английском языке France, Vietnam sign deals worth $10 billion as Macron visits Hanoi
Версия на азербайджанском языке Makron: Fransa və Vyetnam 9 milyard avroluq müqavilələr imzalayıb

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