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Макрон: Франция и РФ договорились работать вместе над гарантиями безопасности

Макрон: Франция и РФ договорились работать вместе над гарантиями безопасности Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал содержательными состоявшиеся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил о договоренности работать вместе над гарантиями безопасности.
Другие страны
8 февраля 2022 г. 02:19
Макрон: Франция и РФ договорились работать вместе над гарантиями безопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал содержательными состоявшиеся переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и заявил о договоренности работать вместе над гарантиями безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ в Москве.

"У нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок стабильности и безопасности в Европе", - сказал Макрон.

Макрон считает, что пересмотр соглашений о стабильности и безопасности в Европе не должен идти в ущерб европейским странам.

"Я не думаю, что формирование новых условий должно происходить за счет частичного пересмотра соглашений или наших фундаментальных принципов, или же за счет ущемления прав европейских государств", - сказал Макрон. Он не уточнил, о каких государствах идет речь, однако заявил, что Россия желает пересмотра соглашений, действующих уже 30 лет.

"Безопасность нашего континента требует, чтобы мы не допускали ошибок прошлого", - подчеркнул Макрон, отметив, что "стратегический и исторический диалог, выстраивавшийся на протяжении последних лет" с Россией, мог бы помочь добиться прогресса. Он также заявил о необходимости "найти общие позиции в течение ближайших недель, чтобы разрядить обстановку".

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Версия на азербайджанском языке Makron: “Fransa və Rusiya təhlükəsizlik zəmanətləri üzərində birgə işləmək barədə razılığa gəliblər”

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