Макрон: Франция и Чехия хотят помочь Киеву обеспечить прекращение огня на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой намерен обсудить помощь киевским властям с целью добиться прекращения огня в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой намерен обсудить помощь киевским властям с целью добиться прекращения огня в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции перед началом встречи в Елисейском дворце во вторник.

"Мы проведем обмен мнениями по ситуации в Украине и усилиям с целью помочь президенту Зеленскому в прекращении огня, а также о будущем Украины в европейской семье", - сказал он.

Французский лидер выразил солидарность с Чехией на фоне продолжающихся усилий по приему беженцев с Украины. Он также заявил о намерении обсудить с Фиалой вопросы, связанные с созданием предложенного ранее Макроном "Европейского политического сообщества" для стран, желающих в будущем присоединиться к ЕС.

Президент Франции выразил надежду на то, что Европа сможет избавиться от "зависимости от ископаемых видов топлива", отметив, что обсудит этот вопрос с премьером Чехии в преддверии перехода председательства в Совете ЕС от Франции к этой стране с 1 июля.

"Хотя еще не время передачи огня, я знаю, что есть темы, которые нам следует обсудить уже сейчас. Мы бы хотели, чтобы Европа продвигалась в сфере энергетического перехода, снижая зависимость от ископаемых видов топлива, - заявил Макрон. - Я знаю, что могу рассчитывать на чешское председательство в вопросе нашей амбициозной оборонной повестки, чтобы инвестировать в европейские промышленные мощности для общих проектов. Наконец, мы продолжим решительные усилия ЕС в отношении наших ближайших соседей и других стран в преддверии саммита западных и балканских стран, который пройдет 23 июня".