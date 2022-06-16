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Макрон: Франция, Германия, Румыния и Италия за предоставление Украине статуса кандидата

Макрон: Франция, Германия, Румыния и Италия за предоставление Украине статуса кандидата Франция, Германия, Румыния и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
Другие страны
16 июня 2022 г. 20:09
Макрон: Франция, Германия, Румыния и Италия за предоставление Украине статуса кандидата

Франция, Германия, Румыния и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на совместном брифинге с участием президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Италии Марио Драги, президента Румынии Клауса Йоханниса и канцлера Германии Олафа Шольца.

"Мы хотим действиями подтвердить, что Украина является частью европейской семьи", - отметил Макрон.

По его словам, завтра Европейская комиссия обнародует вывод, а на следующей неделе Европейский совет примет решение относительно европейской перспективы Украины.

"И мы все вчетвером поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС", - подчеркнул он.

Макрон добавил, что процесс вступления в ЕС продлится определенное время, но уже сегодня нужны конкретные действия.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. Европейская комиссия 17 июня огласит заключение относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе. Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата ожидается 23-24 июня.

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Версия на азербайджанском языке Makron: "Ukraynaya Aİ üzvlüyünə namizəd statusunun verilməsini dəstəkləyirik"

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