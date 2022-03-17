Макрон: Франция должна готовиться к войне в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране нужно быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране нужно быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент.

Как передает Report, об этом сообщает Liberation .

Макрон заявил во время предвыборного мероприятия, что оборонный бюджет Франции в 2025 году составит 50 млрд евро. Сейчас он составляет более 40 млрд евро.

Президент отметил, что Франции нужно быть гибкой на фоне новых типов конфликтов в космосе и киберпространстве. Макрон добавил, что хочет "инвестировать в передовые технологии и усилить инвестиции, чтобы быть готовым к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент".

Лидер Франции также объявил об удвоении количества резервистов в вооруженных силах и увеличение численности в полиции и жандармерии без дальнейших подробностей.