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Макрон: Франция должна готовиться к войне в Европе

Макрон: Франция должна готовиться к войне в Европе Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране нужно быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент.
Другие страны
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17 марта 2022 г. 21:21
Макрон: Франция должна готовиться к войне в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране нужно быть готовой к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на европейский континент.

Как передает Report, об этом сообщает Liberation.

Макрон заявил во время предвыборного мероприятия, что оборонный бюджет Франции в 2025 году составит 50 млрд евро. Сейчас он составляет более 40 млрд евро.

Президент отметил, что Франции нужно быть гибкой на фоне новых типов конфликтов в космосе и киберпространстве. Макрон добавил, что хочет "инвестировать в передовые технологии и усилить инвестиции, чтобы быть готовым к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на наш континент".

Лидер Франции также объявил об удвоении количества резервистов в вооруженных силах и увеличение численности в полиции и жандармерии без дальнейших подробностей.

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Версия на азербайджанском языке Makron: "Fransa Avropada müharibəyə hazırlaşmalıdır"

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