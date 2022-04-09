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Макрон: Франция будет помогать Украине искать доказательства преступлений военных РФ

Макрон: Франция будет помогать Украине искать доказательства преступлений военных РФ Французские жандармы и следователи будут заниматься сбором доказательств предполагаемых преступлений российских военных на территории Украины.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 04:13
Макрон: Франция будет помогать Украине искать доказательства преступлений военных РФ

Французские жандармы и следователи будут заниматься сбором доказательств предполагаемых преступлений российских военных на территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью интернет-изданию Brut.

"Необходимо квалифицировать преступления, и это должны сделать судьи. Нужно помочь украинскому правосудию квалифицировать эти акты, - сказал Макрон. - Французские жандармы и магистраты уже направлены на помощь... для сбора доказательств вины российских солдат и установления их личности". "С максимальной предосторожностью, которую мне следует соблюдать в моем положении, я могу утверждать, что речь идет о военных преступлениях со стороны россиян", - добавил он.

Макрон выступил с утверждением о том, что Россия решила "открыто проводить операции против гражданского населения" и "ведет войну против Украины и ее народа".

"Да, обязательно, это мой долг", - ответил президент Франции на вопрос, считает ли он целесообразными дальнейшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам французского лидера, это необходимо для того, чтобы "избежать войны", "сохранять позицию участника переговорного процесса" и подготовить условия для будущего мира. Вместе с тем он выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский "не сможет легко согласиться на мир без полноценного (судебного) процесса" в отношении совершенных в ходе конфликта преступлений.

"В этом контексте Франция должна обеспечить создание архитектуры мира: добиться прекращения огня и стать гарантом безопасности Украины", - сказал Макрон.

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Версия на азербайджанском языке Makron: “Fransa Ukraynaya Rusiyanın hərbi cinayətlərinə dair sübutlar axtarmağa kömək edəcək”

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