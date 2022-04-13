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Макрон: Формирование кабмина Франции после выборов будет зависеть от ситуации в Украине

Макрон: Формирование кабмина Франции после выборов будет зависеть от ситуации в Украине Переформирование правительства Франции после президентских выборов, второй тур которых состоится 24 апреля, будет зависеть от ситуации на Украине.
Другие страны
13 апреля 2022 г. 12:22
Макрон: Формирование кабмина Франции после выборов будет зависеть от ситуации в Украине

Переформирование правительства Франции после президентских выборов, второй тур которых состоится 24 апреля, будет зависеть от ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала France 2 президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок.

"Это будет зависеть от международного контекста", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли в течение 15 дней после выборов назначен новый состав французского правительства.

"Очевидно, что кабинет нужно обновить, чтобы идти затем на парламентские выборы, - отметил Макрон. - Но я должен сделать оговорку. Мы должны быть уверены, что в эти 15 дней не возникнет особых обстоятельств, связанных с Украиной, которые потребовали бы быстрых решений от действующего правительства и продолжающего работу парламента".

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов, явка составила 73,69%. На высший государственный пост претендовали 12 кандидатов. После подсчета 100% голосов во второй тур вышли Макрон (27,84%) и его главная соперница - лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен (23,15%). Голосование состоится 24 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Emanuel Makron: "Yeni hökumətin tərkibi Ukraynadakı vəziyyətə bağlı olacaq"

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