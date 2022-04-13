Макрон: Формирование кабмина Франции после выборов будет зависеть от ситуации в Украине

Переформирование правительства Франции после президентских выборов, второй тур которых состоится 24 апреля, будет зависеть от ситуации на Украине.

Переформирование правительства Франции после президентских выборов, второй тур которых состоится 24 апреля, будет зависеть от ситуации в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала France 2 президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок.

"Это будет зависеть от международного контекста", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли в течение 15 дней после выборов назначен новый состав французского правительства.

"Очевидно, что кабинет нужно обновить, чтобы идти затем на парламентские выборы, - отметил Макрон. - Но я должен сделать оговорку. Мы должны быть уверены, что в эти 15 дней не возникнет особых обстоятельств, связанных с Украиной, которые потребовали бы быстрых решений от действующего правительства и продолжающего работу парламента".

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов, явка составила 73,69%. На высший государственный пост претендовали 12 кандидатов. После подсчета 100% голосов во второй тур вышли Макрон (27,84%) и его главная соперница - лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен (23,15%). Голосование состоится 24 апреля.