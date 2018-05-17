 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Макрон: Договор с Ираном должен быть дополнен

    Президент Франции: Участники саммита ЕС приняли решение поддерживать сделку по иранскому атому© WITT/SIPA

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Договор с Ираном должен быть дополнен, нужно продолжить переговоры, в том числе по ракетной программе.

    Как передает Reportсо ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии на саммит ЕС - Западные Балканы в Софии.

    По его словам, участники саммита ЕС приняли решение поддерживать сделку по иранскому атому.

    "У нас состоялась насыщенная дискуссия по Ирану. Ядерное соглашение 2015 года - это важный элемент мира и безопасности в регионе, и мы решили его поддерживать, каким бы ни было решение США. Мы обещали принять политические меры, которые позволят нашим предприятиям остаться в Иране", - заявил Э.Макрон.

    Президент Франции также выразил мнение, что ядерную сделку с Ираном необходимо дополнить и расширить, чтобы включить пути решения ракетной проблемы и вопросы о роли Ирана в регионе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi