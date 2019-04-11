​Макрон: Британия может отказаться от Brexit

Великобритания может выйти из Евросоюза с соглашением или без него, а также может отозвать свое решение о Brexit до 31 октября.

Об этом заявил в четверг журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита ЕС, который дал Лондону новую отсрочку, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это отличное решение, которое позволило сохранить единство Евросоюза, - сказал Макрон. - К 31 октября возможны три варианта развития событий: Великобритания может ратифицировать соглашение о выходе, тогда они смогут выйти даже раньше, если они сделают это до 23 мая, то без выборов в Европарламент. Вторая опция - они откажутся от Brexit и отзовут уведомление об этом, или же мы констатируем 31 октября провал переговоров и Brexit без сделки, но тогда у нас будет время к этому подготовиться".

Продление отсрочки, предоставленной Великобритании для завершения процедур выхода из состава Евросоюза, является оптимальным решением, добавил Макрон.