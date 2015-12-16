​Маккейн: влияние США на мусульманские страны сокращается, доверие к Вашингтону подорвано

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Создание Саудовской Аравией антитеррористической коалиции говорит об уменьшении влияния США на мусульманские страны и подрыве доверия с их стороны к Вашингтону.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении председателя сенатского комитета Конгресса США по делам вооруженных сил республиканца Джона Маккейна.

"Тот факт, что представителям администрации США совсем не было известно о планах формирования антитеррористической коалиции из 34 мусульманских стран показывает сокращающееся влияние Соединенных Штатов и подрыв доверия наших самых близких арабских партнеров", - отмечается в сообщении.

Маккейн также поблагодарил Эр-Рияд за создание союза и призвал Вашингтон сотрудничать с ним.