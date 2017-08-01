Маккейн: Путин заплатит за нападение на демократию США

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил в своем Twitter, что высылка американских дипломатов из России не стала для него удивительной.

Как передает Report, при этом он заявил, что Владимир Путин и его окружение заплатят за нападение на демократию США.

"Не удивительно, что Путин выслал дипломатов США, но он и его окружение в конце концов заплатят цену за нападение на нашу демократию", - написал в микроблоге политик.

Ранее Кремль принял решение о сокращении персонала американских дипмиссий на территории страны до 455 человек. Ровно столько российских дипломатов работают в США.

Напомним, что решение Кремля было продиктовано недружественными действиями со стороны Вашингтона.