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    Маккейн: Путин заплатит за нападение на демократию США

    Сенатор-республиканец не удивился высылке дипломатов США и России

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил в своем Twitter, что высылка американских дипломатов из России не стала для него удивительной.

    Как передает Report, при этом он заявил, что Владимир Путин и его окружение заплатят за нападение на демократию США.

    "Не удивительно, что Путин выслал дипломатов США, но он и его окружение в конце концов заплатят цену за нападение на нашу демократию", - написал в микроблоге политик.

    Ранее Кремль принял решение о сокращении персонала американских дипмиссий на территории страны до 455 человек. Ровно столько российских дипломатов работают в США.

    Напомним, что решение Кремля было продиктовано недружественными действиями со стороны Вашингтона.

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