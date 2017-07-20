Маккейн пообещал вернуться к работе после лечения

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Американский сенатор Джон Маккейн, у которого врачи диагностировали опухоль мозга, в четверг поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что после лечения намерен вернуться к работе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я очень признателен за огромную поддержку. Я скоро вернусь, так что будьте готовы", - написал он в микроблоге в Twitter.

Накануне стало известно, что у Маккейна диагностирована одна из самых опасных опухолей мозга - глиобластома. После этого поддержку сенатору выразили президент США Дональд Трамп, его предшественник Барак Обама, вице-президент Майк Пенс, коллеги Маккейна по конгрессу США и многие другие.