Маккейн: Падение цен на нефть негативно повлияло на российскую экономику

Баку. 22 декабря.REPORT.AZ/ Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что серьезное негативное влияние на российскую экономику оказало падение мировых цен на нефть, а не санкции со стороны США, информирует Report со ссылкой на РОСБАЛТ.

"Санкции не оказывали практически никакого воздействия до тех пор, пока не начали падать цены на нефть", — сказал Маккейн.

По его словам, президент США Барак Обама должен быть благодарен Саудовской Аравии, которая позволила упасть нефтяным ценам настолько, что это оказало сильное негативное влияние на российскую экономику.

"Президент США здесь совсем ни при чем", — добавил Маккейн.