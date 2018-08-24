Маккейн отказался от лечения рака мозга

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн решил прекратить лечение рака мозга на терминальной стадии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении его семьи.

"Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой воли он решил прекратить лечение", - говорится в обращении.

В заявлении отмечается, что 81-летний сенатор уже превзошел ожидания медиков относительно того, сколько ему осталось жить.

О заболевании Джона Маккейна было официально объявлено в 2017 году, утверждалось, что он страдает от агрессивной формы рака мозга - глиобластомы.