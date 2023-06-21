О нас

Маккарти: Дело сына Байдена демонстрирует систему двойных стандартов в США

Маккарти: Дело сына Байдена демонстрирует систему двойных стандартов в США Признание своей вины сыном президента США демократа Джо Байдена в рамках сделки с американской прокуратурой указывает на систему двойных стандартов, но оно не создаст помех для проводимого в Палате представителей Конгресса расследования о причастности сем
Другие страны
21 июня 2023 г. 03:44
Маккарти: Дело сына Байдена демонстрирует систему двойных стандартов в США

Признание своей вины сыном президента США демократа Джо Байдена в рамках сделки с американской прокуратурой указывает на систему двойных стандартов, но оно не создаст помех для проводимого в Палате представителей Конгресса расследования о причастности семьи главы государства к возможным коррупционным схемам.

Как передает Report, об этом заявил спикер нижней палаты американского законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) в беседе с журналистами.

"Это сделка со следствием Хантера Байдена продолжает демонстрировать существование системы двойных стандартов в Америке, - сказал Маккарти. - Если вы - главный политический оппонент президента, Минюст пытается буквально упрятать вас за решетку и дать вам тюремный срок. Но если вы сын президента, вы получаете полюбовную сделку". Говоря о "политическом оппоненте", Маккарти имел в виду экс-президента Дональда Трампа, которому ранее были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Бывшему главе государства грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

"Сейчас дело Хантера Байдена никак не влияет на наше расследование, - добавил спикер. - В действительности оно должно активизировать наше расследование, потому что Минюст не должен иметь возможности скрывать какую-либо информацию, говоря, что в настоящее время ведется расследование. Они должны быть в состоянии предоставить председателю комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймсу Комеру любую информацию, которую он потребует".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kevin Makkarti: “Baydenin oğlunun işi ABŞ-da ikili standartlar sistemini nümayiş etdirir”

Самое важное

Назначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
ФотоНазначен новый заместитель премьер-министра Нахчывана
20 июня 2023 г. 17:11
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств, не включенных в госреестр
20 июня 2023 г. 12:31
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
В Азербайджане планируется запретить продажу лекарств по ценам выше регулируемых
20 июня 2023 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря ОПЕК
19 июня 2023 г. 13:14
В Агдаме обнаружено массовое захоронение
ФотоВ Агдаме обнаружено массовое захоронение
19 июня 2023 г. 11:58
Президент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана побывали в селе Агалы Зангиланского района
17 июня 2023 г. 17:55
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
Раис Татарстана и президент Азербайджана отбыли из Зангиланского международного аэропорта в Баку
17 июня 2023 г. 17:32
Президент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО Авто Лизинг Азербайджан
ФотоПрезидент Азербайджана и раис Татарстана приняли участие в открытии ООО "Авто Лизинг Азербайджан"
17 июня 2023 г. 16:15
Состоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с раисом Республики Татарстан
17 июня 2023 г. 15:20
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
Ильхам Алиев: Полное обновление инфраструктуры здравоохранения Азербайджана связано с именем великого лидера
17 июня 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi