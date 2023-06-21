Маккарти: Дело сына Байдена демонстрирует систему двойных стандартов в США

Признание своей вины сыном президента США демократа Джо Байдена в рамках сделки с американской прокуратурой указывает на систему двойных стандартов, но оно не создаст помех для проводимого в Палате представителей Конгресса расследования о причастности сем

Признание своей вины сыном президента США демократа Джо Байдена в рамках сделки с американской прокуратурой указывает на систему двойных стандартов, но оно не создаст помех для проводимого в Палате представителей Конгресса расследования о причастности семьи главы государства к возможным коррупционным схемам.

Как передает Report, об этом заявил спикер нижней палаты американского законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) в беседе с журналистами.

"Это сделка со следствием Хантера Байдена продолжает демонстрировать существование системы двойных стандартов в Америке, - сказал Маккарти. - Если вы - главный политический оппонент президента, Минюст пытается буквально упрятать вас за решетку и дать вам тюремный срок. Но если вы сын президента, вы получаете полюбовную сделку". Говоря о "политическом оппоненте", Маккарти имел в виду экс-президента Дональда Трампа, которому ранее были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Бывшему главе государства грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

"Сейчас дело Хантера Байдена никак не влияет на наше расследование, - добавил спикер. - В действительности оно должно активизировать наше расследование, потому что Минюст не должен иметь возможности скрывать какую-либо информацию, говоря, что в настоящее время ведется расследование. Они должны быть в состоянии предоставить председателю комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Джеймсу Комеру любую информацию, которую он потребует".