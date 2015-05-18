Македонские политики не смогли договориться о выходе из политкризиса

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Лидеры четырех крупнейших и самых влиятельных партий Македонии не смогли договориться о выводе страны из политического кризиса. Это следует из заявлений, сделанных по итогам совместной встречи в понедельник.

Report со ссылкой на РИА "Новости" сообщает, что премьер-министр и лидер правящей ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский сообщил журналистам, что выступит с заявлением позже вечером. Глава ведущей македонской оппозиционной партии Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) Зоран Заев повторил, что эта партия, начавшая в воскресенье вечером бессрочный протест с требованием отставки кабинета министров, по-прежнему настаивает на формировании переходного правительства без Груевского.

Также Заев сообщил, что во вторник направится на консультации в Страсбург, а следующая встреча "четверки" состоится 26 мая.

Главы еще двух партий албанцев, принимавшие участие во встрече, Али Ахмети (Демократический союз за интеграцию) и Мендух Тачи (Демократическая партия албанцев) заявлений для журналистов не делали. На переговорах македонских политиков в качестве наблюдателей присутствовали посол США в Скопье Джесс Бейли и представитель Евросоюза в Македонии Айво Орав.

ВМРО-ДПМНЕ в понедельник вечером проводит в Скопье митинг поддержки правительства Николы Груевского.