Македония закрыла свою границу для граждан Афганистана

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Греции сообщает, что Македония закрыла свою границу для выходцев из Афганистана и пропускает на свою территорию лишь сирийцев и иракцев, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Власти Македонии якобы утверждают, что были вынуждены пойти на эту меру, так как Сербия не пропускает к себе граждан Афганистана.

Полиция Македонии ужесточила контроль над переходом границы в субботу, обыскивая мигрантов и требуя предъявлять паспорта.

Ранее мигранты могли переходить границу Македонии лишь предъявляя регистрационный документ, который выдает Греция.

В результате с греческой стороны границы возникла пробка. Около 800 человек застряли на самой границе, и еще примерно 2750 ожидают перехода в 55 автобусах.