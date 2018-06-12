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    Македония будет переименована в Северную Македонию

    Осенью в стране пройдёт референдум по вопросу утверждения названия

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Республики Македония Зоран Заев заявил, что страна будет переименована в Республику Северная Македония, передает Report со ссылкой на Jutarnji.

    «Мы достигли исторического соглашения, которое подтвердит македонскую культурную и этническую идентичность», — сказал Заев.

    Осенью в стране пройдёт референдум по вопросу утверждения названия.

    При этом сохранятся названия «македонцы» и «македонский язык».

    Ранее премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Афинам и Скопье удалось договориться о новом названии Республики Македония.

    Афины оспаривают право соседнего государства носить название Македония, поскольку в Греции есть одноимённый регион.

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