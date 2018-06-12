Македония будет переименована в Северную Македонию

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Республики Македония Зоран Заев заявил, что страна будет переименована в Республику Северная Македония, передает Report со ссылкой на Jutarnji.

«Мы достигли исторического соглашения, которое подтвердит македонскую культурную и этническую идентичность», — сказал Заев.

Осенью в стране пройдёт референдум по вопросу утверждения названия.

При этом сохранятся названия «македонцы» и «македонский язык».

Ранее премьер Греции Алексис Ципрас заявил, что Афинам и Скопье удалось договориться о новом названии Республики Македония.

Афины оспаривают право соседнего государства носить название Македония, поскольку в Греции есть одноимённый регион.