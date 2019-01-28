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    Глава МИД Македонии анонсировал подписание протокола о вступлении в НАТО

    © Courtesy İmage

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Руководство Македонии на этой или следующей неделе подпишет протокол о вступлении в Североатлантический альянс, который затем должны ратифицировать парламенты стран-членов НАТО.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел республики Никола Димитров.

    Сегодня Скопье посетил глава МИД Литвы Линас Линкявичус, который вместе с Димитровым участвовал в конференции Центра по евроатлантической интеграции.

    "На этой неделе или в начале следующей должен быть подписан протокол о вступлении в НАТО. Потом он будет возвращен в парламент Греции на ратификацию. Надеюсь, что наши друзья, а среди первых – в Литве, ратифицируют протокол в их законодательных собраниях", - заявил македонский министр журналистам. 

    Ранее, парламент Македонии утвердил переименование страны.     

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