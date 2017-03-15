МАК: прошлый год стал рекордным по количеству авиапроисшествий за последние 25 лет

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Прошлый год, по данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), стал рекордным по количеству авиапроисшествий за последние четверть века.

Как передает Report, об этом отмечается в ежегодном отчете комитета, размещенном на его сайте.

"Следует констатировать, что 2016 год стал рекордным по количеству авиационных происшествий и по количеству расследований, проведенных МАК за прошедшие 25 лет. Наметившаяся в последние годы тенденция к росту уровня безопасности полетов в коммерческой авиации была прервана", - отмечается в отчете.

За минувший год в сфере гражданской авиации государств-участников межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, произошло 63 авиационных происшествия, в том числе 28 катастроф, в которых погибли 74 человека. В коммерческой авиации произошло 28 авиационных происшествий, в том числе 11 катастроф, в которых погибло 44 человека, в авиации общего назначения - 35 авиационных происшествий, из них 17 катастроф, в которых погибли 30 человек.

Членами МАК в настоящее время являются 11 государств: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, РФ, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина. Грузия вышла из соглашения одновременно с прекращением членства в СНГ в 2009 году.