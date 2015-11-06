МАК обвинил Росавиацию в сокрытии недостатков Boeing 737

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Росавиация в течение долгого времени, заявляя о серьезных недостатках самолетов Boeing 737, не информировала об этом авиакомпании и надзорные органы России. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"Вызывает тревогу, что более 20 млн. пассажиров самолетов семейства Boeing 737 длительное время подвергались существенным рискам", — отмечается в сообщении.

5 ноября стало известно, что МАК отозвал сертификат типа у самолетов Boeing 737, эксплуатируемых российскими авиаперевозчиками. Разрешения на эксплуатацию лишились две модификации — Classic и NG. Причиной отзыва сертификата названа необходимость доработки системы управления рулями высоты, о чем МАК информировал Boeing, следует из документов комитета.