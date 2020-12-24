Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы

Она также высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику

Майя Санду вступила в должность президента Молдовы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась сегодня в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов, она принесла присягу на конституции.

"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии", - зачитала текст присяги Санду.

Она также высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику