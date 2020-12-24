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Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы

Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы Она также высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику
Другие страны
24 декабря 2020 г. 14:04
Майя Санду принесла присягу и вступила в должность президента Молдовы
Майя Санду

Майя Санду вступила в должность президента Молдовы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе торжественной церемонии инаугурации, которая состоялась сегодня в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов, она принесла присягу на конституции.

"Клянусь отдавать все свои силы и умения во имя процветания Республики Молдова, соблюдать конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права и свободы человека, суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Молдавии", - зачитала текст присяги Санду.

Она также высказалась за проведение досрочных выборов в парламент без формирования временного правительства после отставки кабинета Иона Кику

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Версия на английском языке Maia Sandu assumes presidential office in Moldova
Версия на азербайджанском языке Moldovanın yeni prezidenti and içib

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