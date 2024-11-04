Майя Санду победила во втором туре выборов президента Молдовы

Действующий президент Молдовы Майя Санду с 55% голосов победила во втором туре президентских выборов в стране, опередив своего оппонента Александра Стояногло на 10%
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Бывший генпрокурор Молдовы и кандидат от пророссийской оппозиции Стояногло получил 45% голосов.
Примечательно, что убедительную победу выступающей за евроинтеграцию Санду принесли голоса избирателей за пределами страны (82,3%), в то время как ее оппонент одержал крупную победу в Гагаузской автономии (97%) и административно-территориальные единицы левобережья Днестра, не находящихся под прямым контролем правительства (79,4%).
При этом Майя Санду также уверенно победила в столице Кишиневе – 57,38%.
В целом, после обработки 100% протоколов внутри страны Стояногло получил 51,2% голосов, а Санду – 48,8%. За пределами страны после обработки 87,5% протоколов ситуация была обратной – 82,3% голосов в пользу действующего президента.
Напомним, что в первом туре, прошедшем две недели назад, Майя Санду набрала 42,5% голосов избирателей. Ее соперник Александр Стояногло получил около 26% голосов.
В тот же день, 20 октября, состоялся референдум по вопросу евроинтеграции Молдовы. Число голосов за европейскую интеграцию страны было практически равно числу голосов против. Членство в ЕС поддержали 50,39% избирателей, против выступили 49,61%.
21 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе о беспрецедентном вмешательстве России и ее представителей в голосование. 22 октября стало известно, что правоохранительные органы Молдовы расследуют более 400 случаев подкупа избирателей во время первого тура выборов и референдума.
Действующий президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов на высший государственный пост в Молдове.
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Кандидат от оппозиции Александр Стояногло набирает, соответственно, 49,82% голосов избирателей.
Бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, представляющий оппозицию, лидирует во втором туре выборов президента Молдовы с результатом 51,12%.
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Действующая глава республики Майя Санду получает 48,88%.