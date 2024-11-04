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Майя Санду победила во втором туре выборов президента Молдовы

Майя Санду победила во втором туре выборов президента Молдовы Действующий президент Молдовы Майя Санду с 55% голосов победила во втором туре президентских выборов в стране, опередив своего оппонента Александра Стояногло на 10%
Другие страны
4 ноября 2024 г. 03:56
Майя Санду победила во втором туре выборов президента Молдовы

Действующий президент Молдовы Майя Санду с 55% голосов победила во втором туре президентских выборов в стране, опередив своего оппонента Александра Стояногло на 10%

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии и обновляющиеся в режиме реального времени предварительные результаты голосования после обработки 98,7% протоколов.

Бывший генпрокурор Молдовы и кандидат от пророссийской оппозиции Стояногло получил 45% голосов.

Примечательно, что убедительную победу выступающей за евроинтеграцию Санду принесли голоса избирателей за пределами страны (82,3%), в то время как ее оппонент одержал крупную победу в Гагаузской автономии (97%) и административно-территориальные единицы левобережья Днестра, не находящихся под прямым контролем правительства (79,4%).

При этом Майя Санду также уверенно победила в столице Кишиневе – 57,38%.

В целом, после обработки 100% протоколов внутри страны Стояногло получил 51,2% голосов, а Санду – 48,8%. За пределами страны после обработки 87,5% протоколов ситуация была обратной – 82,3% голосов в пользу действующего президента.

Напомним, что в первом туре, прошедшем две недели назад, Майя Санду набрала 42,5% голосов избирателей. Ее соперник Александр Стояногло получил около 26% голосов.

В тот же день, 20 октября, состоялся референдум по вопросу евроинтеграции Молдовы. Число голосов за европейскую интеграцию страны было практически равно числу голосов против. Членство в ЕС поддержали 50,39% избирателей, против выступили 49,61%.

21 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил на брифинге в Брюсселе о беспрецедентном вмешательстве России и ее представителей в голосование. 22 октября стало известно, что правоохранительные органы Молдовы расследуют более 400 случаев подкупа избирателей во время первого тура выборов и референдума.

01:18

Действующий президент Майя Санду лидирует во втором туре выборов на высший государственный пост в Молдове.

Как передает Report со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии, политик набирает 50,18% голосов после обработки 92,47% протоколов.

Кандидат от оппозиции Александр Стояногло набирает, соответственно, 49,82% голосов избирателей.

00:27

Бывший генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло, представляющий оппозицию, лидирует во втором туре выборов президента Молдовы с результатом 51,12%.

Как передает Report, такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия после обработки 87% протоколов.

Действующая глава республики Майя Санду получает 48,88%.

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