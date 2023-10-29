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Майкл Пенс заявил о выходе из президентской гонки в США

Майкл Пенс заявил о выходе из президентской гонки в США Бывший американский вице-президент Майк Пенс решил приостановить участие в предвыборной гонке в США.
Другие страны
29 октября 2023 г. 01:39
Майкл Пенс заявил о выходе из президентской гонки в США

Бывший американский вице-президент Майк Пенс решил приостановить участие в предвыборной гонке в США.

Как передает Report, об этом он заявил во время выступления в Лас-Вегасе (штат Невада).

Пенс заверил, что не прекратит "бороться за консервативные ценности".

"И я никогда не прекращу борьбу за избрание принципиальных лидеров-республиканцев на все выборные должности в стране. Мы всегда знали, что это будет неравная борьба. Но я ни о чем не жалею", - сказал политик. Он не выразил однозначной поддержки кому-либо из участников президентской гонки.

Пенс вступил в борьбу за пост президента в июне. Согласно данным социологических опросов, ему не удалось заручиться значительной поддержкой избирателей. Фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев является предыдущий американский лидер Дональд Трамп.

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