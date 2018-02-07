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    Майкл Пенс: США готовят новый пакет жестких и агрессивных санкций в отношении КНДР

    Мы продолжим изолировать КНДР до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Вашингтон готовит новый пакет жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна с целью прекращения его ракетно-ядерной программы. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    "США в скором времени обнародуют самую жесткую и агрессивную серию экономических санкций в отношении КНДР. Мы продолжим ее изолировать до тех пор, пока она не откажется от своих программ разработки ядерного оружия и баллистических ракет", - заявил М.Пенс.

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