Майкл Маккол жестко раскритиковал политику Байдена по переговорам с Ираном

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол обеспокоен сообщениями о "непрямых переговорах" Вашингтона и Тегерана и напоминает президенту Джо Байдену о необходимости докладывать Конгрессу о договоренностях между

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол обеспокоен сообщениями о "непрямых переговорах" Вашингтона и Тегерана и напоминает президенту Джо Байдену о необходимости докладывать Конгрессу о договоренностях между США и Ираном, как того требует американское законодательство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее письмо конгрессмен направил Байдену.

"Меня встревожили недавние сообщения о том, что администрация возобновила "непрямые переговоры" с иранским режимом и что среди результатов этих переговоров, очевидно, одобрение крупных платежей Ирану. Это ставит под вопрос намерения вашей администрации следовать закону и представлять Конгрессу любое соглашение с Ираном, как того требует принятый в 2015 году Закон о рассмотрении ядерного соглашения с Ираном", - говорится в письме.

Конгрессмен напомнил, что еще в апреле направил в Госдепартамент требование, чтобы спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли предстал перед возглавляемым им комитетом. Однако Госдеп оставил запрос без ответа. Маккол видит в этом "недостаток прозрачности" и признает, что такие действия "вызывают серьезное беспокойство".

"Вместо того чтобы использовать дипломатические рычаги и методы военного сдерживания, чтобы удержать Иран от злонамеренной деятельности, эта администрация поощряет неправильную политику Ирана в обмен на ложные обещания деэскалации", - убежден конгрессмен.