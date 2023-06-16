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Майкл Маккол жестко раскритиковал политику Байдена по переговорам с Ираном

Майкл Маккол жестко раскритиковал политику Байдена по переговорам с Ираном Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол обеспокоен сообщениями о "непрямых переговорах" Вашингтона и Тегерана и напоминает президенту Джо Байдену о необходимости докладывать Конгрессу о договоренностях между
Другие страны
16 июня 2023 г. 08:08
Майкл Маккол жестко раскритиковал политику Байдена по переговорам с Ираном

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол обеспокоен сообщениями о "непрямых переговорах" Вашингтона и Тегерана и напоминает президенту Джо Байдену о необходимости докладывать Конгрессу о договоренностях между США и Ираном, как того требует американское законодательство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее письмо конгрессмен направил Байдену.

"Меня встревожили недавние сообщения о том, что администрация возобновила "непрямые переговоры" с иранским режимом и что среди результатов этих переговоров, очевидно, одобрение крупных платежей Ирану. Это ставит под вопрос намерения вашей администрации следовать закону и представлять Конгрессу любое соглашение с Ираном, как того требует принятый в 2015 году Закон о рассмотрении ядерного соглашения с Ираном", - говорится в письме.

Конгрессмен напомнил, что еще в апреле направил в Госдепартамент требование, чтобы спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли предстал перед возглавляемым им комитетом. Однако Госдеп оставил запрос без ответа. Маккол видит в этом "недостаток прозрачности" и признает, что такие действия "вызывают серьезное беспокойство".

"Вместо того чтобы использовать дипломатические рычаги и методы военного сдерживания, чтобы удержать Иран от злонамеренной деятельности, эта администрация поощряет неправильную политику Ирана в обмен на ложные обещания деэскалации", - убежден конгрессмен.

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Версия на азербайджанском языке Maykl Makkol Bayden administrasiyasının İranla bağlı siyasətini sərt tənqid edib

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