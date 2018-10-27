Майкл Хиггинс победил на президентских выборах в Ирландии

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Действующий президент Ирландии Майкл Хиггинс переизбран на второй семилетний срок по результатам всеобщего голосования, состоявшегося в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, за него отдали голоса 56% ирландцев, принявших участие в выборах.

Помимо Хиггинса, в борьбе за высший государственный пост участвовали пять человек: депутат Европарламента от оппозиционной партии "Шинн фейн" Лиад Ни Риада (6,3% голосов), предприниматели Питер Кейси (23,1%), Гэвин Даффи (2,2%) и Шон Галлахер (6,4%), а также сенатор и общественный деятель Джоан Фриман (6%). Явка составила 43%.

Напомним, что 28 октября в Грузии состоятся президентские выборы.