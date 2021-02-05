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Майк Пенс станет ведущим подкаста

Майк Пенс станет ведущим подкаста Бывший вице-президент США Майк Пенс присоединится к консервативной молодежной организации Young America's Foundation (YAF) и станет автором её подкаста.
Другие страны
5 февраля 2021 г. 23:35
Майк Пенс станет ведущим подкаста
Майк Пенс

Бывший вице-президент США Майк Пенс присоединится к консервативной молодежной организации Young America's Foundation (YAF) и станет автором её подкаста.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте организации.

"Вице-президент Пенс был непоколебимым защитником свободы личности, традиционных ценностей, свободных рынков ... на протяжении всей своей выдающейся службы для нашей страны. Теперь, в партнерстве с YAF, вице-президент продолжит привлекать новые сердца и умы к консервативному делу, передавая идеи свободы", - заявил глава YAF Скотт Уолкер.

Пенс будет давать лекции, а также выступать на студенческих конференциях и публиковать ежемесячные статьи по актуальным вопросах, сообщает организация. Он также "запустит новый видеоподкаст, чтобы делиться хорошими новостями о консерватизме".

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