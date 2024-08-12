Майк Берджесс: Дружественные государства вмешиваются во внутренние дела Австралии

Несколько стран, считающихся союзниками Австралии, активно вмешиваются в ее внутренние дела.

Несколько стран, считающихся союзниками Австралии, активно вмешиваются в ее внутренние дела.

Как передает Report, об этом заявил глава австралийской внутренней разведки Майк Берджесс в интервью ABC News.

Он подчеркнул, что такая ситуация представляет собой угрозу для граждан Австралии, поскольку среди этих стран есть те, с которыми у Австралии дружеские отношения.

"Мы зафиксировали вмешательство как минимум трех-четырех государств в дела австралийских сообществ. Некоторые из них могут вас удивить, так как они являются нашими партнерами", - отметил Берджесс.

Он также предупредил, что если подобные действия продолжатся, он будет вынужден обнародовать список этих стран и обратиться к ним публично.