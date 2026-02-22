Маиса Агамирзаева: Продолжим требовать справедливости для невинных жертв Ходжалы

Никто не должен пережить, то пришлось испытать мирным жителям Ходжалы – такой был основной посыл соотечественников, которые провели акцию в память о жертвах кровавого геноцида в ночь на 26 февраля 1992 года.

Об этом рассказала европейскому бюро Report Маиса Агамирзаева, глава объединения азербайджанских женщин Европы "Ана Ветен"( Родина).

По словам Агамирзаевой, необходимо говорить об этом, требовать справедливости для Ходжалы. Никто ни тогда, ни сейчас не заслуживает такого, мирные люди, дети, женщины не должны становится невинными жертвами подобных преступлений, заявила она. "Поэтому мы продолжим такие мероприятия и будем требовать справедливости", - сказала она.

Организаторы и участники Дня памяти жертв Ходжалинского геноцида не случайно выбрали Амстердам для проведения этого мероприятия. "Здесь в любое время года очень много туристов, а на главной площади Дам по выходным всегда организуются много акций.

"На наших плакатах зафиксированы QR коды, перейдя по которым заинтересовавшиеся могут узнать больше о том, что произошло в Ходжалы. Кроме того, мы использовали для своей акции универсальный язык музыки, наши соотечественники исполнили "Реквием" Моцарта на таре и скрипке",- сказала она.

По словам Джавидана Маммадова, необходимо продолжать рассказывать о ходжалинской трагедии, чтобы как можно больше людей в мире узнали об этом. С ним согласна и студентка Амстердамского университета Нурай, которая впервые участвует в подобной акции.