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    Махмуд Аббас попал в больницу после с осложнением после операции на ухе

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Палестины Махмуд Аббас попал в больницу с осложнением после операции на ухе.  

    Как сообщает Report, генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат назвал состояние 83-летнего Аббаса «очень хорошим» и предположил, что «завтра-послезавтра» тот покинет больничный покой.

    «Я был с ним, мы разговаривали и смеялись. Можете меня цитировать: президент в очень хорошем состоянии. Я думаю, что он останется в больнице до завтра или послезавтра», — сказал он.

    Причиной госпитализации он назвал воспаление, которое развилось после операции на ухе, недавно перенесенную Аббасом.

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