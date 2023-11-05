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Махмуд Аббас: Палестина готова взять Газу под свой контроль

Махмуд Аббас: Палестина готова взять Газу под свой контроль Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 19:41
Махмуд Аббас: Палестина готова взять Газу под свой контроль
Махмуд Аббас

Полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства.

Как передает Report со ссылкой на WAFA, об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

По его словам, этот регион должен стать частью страны, как и Восточный Иерусалим.

"Сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина. Мы будем нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа", — отметил Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Отметим, что Махмуд Аббас является первым президентом Государства Палестина, а также лидером партии ФАТХ, соперника ХАМАС. Он отличается от своих оппонентов в Газе более светскими взглядами. Правительство Аббаса контролирует Западный берег реки Иордан, тогда как ХАМАС Сектор Газа.

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