Махмуд Аббас: Палестина готова взять Газу под свой контроль

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства.

Полноценное политическое решение палестино-израильского конфликта, предполагает вхождение сектора Газа в состав нового независимого палестинского государства.

Как передает Report со ссылкой на WAFA , об этом заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

По его словам, этот регион должен стать частью страны, как и Восточный Иерусалим.

"Сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина. Мы будем нести полную ответственность в рамках всеобъемлющего политического решения как на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, так и в секторе Газа", — отметил Аббас на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Отметим, что Махмуд Аббас является первым президентом Государства Палестина, а также лидером партии ФАТХ, соперника ХАМАС. Он отличается от своих оппонентов в Газе более светскими взглядами. Правительство Аббаса контролирует Западный берег реки Иордан, тогда как ХАМАС Сектор Газа.