Махмуд Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США

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Президент Палестины Махмуд Аббас объявил cегодня о прекращении всех отношений с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в Каире на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств.

"Я направил послания американской и израильской сторонам, что с ними не будет впредь никаких отношений, включая координацию в сфере безопасности, в свете их неприятия [всех ранее] подписанных [признанных международным сообществом] соглашений и международной законности", - отметил он.

Аббас отверг возможность ведения переговоров с Израилем на основе плана ближневосточного урегулирования президента США Дональда Трампа.

"На переговорном столе нет места даже для части американской сделки", - сказал он и сообщил при этом, что американской администрации направлено послание с отказом от мирного плана США. "Сделка века" полностью и категорически отвергнута, но мы все еще верим в мир", - отметил Аббас.