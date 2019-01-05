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    Махмуд Аббас: Ни одна из 86 резолюций Совбеза ООН по Палестине не выполняется

    Баку. 5 января REPORT.AZ/ Президент Государства Палестины Махмуд Аббас заявил во время своего визита в Каир, что готов отменить все договоренности с Израилем, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    "Мы хотим изучить несколько соглашений, в том числе соглашение Осло, даже если это означает, что мы должны будем его отменить. Существуют 86 резолюций Совета Безопасности и 720 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН – и ни одна из них не выполняется", -  заявил М. Аббас на встрече с египетскими журналистами.

    Глава Палестины заметил, что "мирный процесс в регионе умирает", а также назвал три основных вопроса, которые вынуждена решать администрация: ситуация с США, ситуация с Израилем и ситуация с ХАМАСом.

    "Наши двери закрыты для США: пока они не пересмотрят своих антипалестинских решений, ни один палестинец не должен встречаться с американским руководством", - добавил он. 

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