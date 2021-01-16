Махмуд Аббас назначил проведение выборов в Палестине

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас назначил в пятницу даты проведения законодательных и президентских выборов, а также выборов в Палестинский национальный совет.

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас назначил в пятницу даты проведения законодательных и президентских выборов, а также выборов в Палестинский национальный совет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Так, согласно указу Аббаса, всеобщие выборы на палестинских территориях должны пройти в три этапа. 22 мая состоятся выборы депутатов Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатного парламента), выборы главы государства - 31 июля.

Успешное проведение парламентских выборов будет являться, согласно декрету Аббаса, первым этапом по формированию Национального совета Палестины, который считается высшим органом Организации освобождения Палестины (ООП). В его состав входят 740 человек, представляющих как палестинцев в изгнании, так и население автономных районов. "Его формирование должно завершиться к 31 августа в соответствии с базовым уставом ООП и межпалестинскими договоренностями, - отмечается в указе. - Выборы в Национальный совет пройдут там, где это будет возможно".

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов ПЗС уже истекли. Парламент был избран в начале 2006 года на четыре года, в конце 2009 года его мандат был продлен Центральным советом ООП до проведения новых выборов, однако их дата неоднократно откладывалась.