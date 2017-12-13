 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Махмуд Аббас: Как может быть признано государство, у которого нет границ?

    Президент Палестины: Мы осуждаем признание Израилем Организации освобождения Палестины как террористической группировки

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Израиль до сих пор не выполнил связанные с Палестиной резолюции ООН".

    Как передает Report, об этом на начавшемся сегодня в Стамбуле чрезвычайном саммите на высшем уровне государств-членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС) заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

    "Мы осуждаем признание Израилем Организации освобождения Палестины как террористической группировки", - подчеркнул он. 

    М.Аббас заявил, что границы Израильского государства не существуют: "Покажите мне границы Израиля. У этого государства нет границ. Как может быть признано государство, у которого нет границ?". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi