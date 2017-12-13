Махмуд Аббас: Как может быть признано государство, у которого нет границ?

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Израиль до сих пор не выполнил связанные с Палестиной резолюции ООН".

Как передает Report, об этом на начавшемся сегодня в Стамбуле чрезвычайном саммите на высшем уровне государств-членов Организации Исламского сотрудничества (ОИС) заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

"Мы осуждаем признание Израилем Организации освобождения Палестины как террористической группировки", - подчеркнул он.

М.Аббас заявил, что границы Израильского государства не существуют: "Покажите мне границы Израиля. У этого государства нет границ. Как может быть признано государство, у которого нет границ?".