​Махмуд Аббас: 137 стран мира уже признали Палестину в качестве государства

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Признанное на глобальном уровне право палестинского народа на самоопределение, свободу и независимость является неотъемлемым и неоспоримым.

Как передает Report, об этом с трибуны Генеральной Ассамблеи заявил президент Палестинского государства Махмуд Аббас.

Он напомнил, что 137 стран мира уже признали Палестину в качестве государства и призвал другие державы последовать их примеру.

Между тем, Аббас заявил, что Палестина не намерена соблюдать положения Соглашений в Осло в связи с тем, что их постоянно нарушает Израиль. По его словам, Соглашения не будут иметь обязательной силы для Палестины до тех пор, пока израильские власти не прекратят поселенческую деятельность и не выдадут палестинских заключенных.

Напомним, что Декларация принципов о временных мерах по самоуправлению или так называемые Соглашения в Осло 1994-1995 годов – ряд договоров, направленных на урегулирование палестино-израильского конфликта.