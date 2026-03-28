МАГАТЭ заявило об отсутствии радиационной угрозы после удара по заводу в Хондабе
Другие страны
- 28 марта, 2026
- 02:41
Международное агентство по атомной энергии сообщило об отсутствии риска выброса радиации после ударов по заводу по производству тяжелой воды в иранском Хондабе.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении МАГАТЭ в X.
"Радиационной опасности не обнаружено, поскольку на объекте нет заявленного ядерного материала", - отмечается в сообщении.
В агентстве уточнили, что информация об обстреле объекта была предоставлена иранской стороной.
