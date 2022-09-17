МАГАТЭ: Запорожскую АЭС вновь подключили к украинской энергосети

Запорожская АЭС снова начала получать электроэнергию напрямую из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач.

Запорожская АЭС снова начала получать электроэнергию напрямую из украинской сети после восстановления одной из четырех основных внешних линий электропередач.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

По данным агентства, восстановленная линия 750 киловольт снова обеспечивает ЗАЭС электроэнергией, которая необходима для охлаждения реактора и других функций безопасности.

"После повторного подключения основной линии вчера (16 сентября - ред.), три резервные линии электропередачи снова находятся в резерве. Три другие основные внешние линии электропередачи 750 кВ, которые были потеряны ранее во время конфликта, остаются отключенными", - отмечают в МАГАТЭ.

Также в агентстве добавили, что все шесть реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им необходимо питание для обеспечения основных функций безопасности.

"Надежное электроснабжение от сети за пределами площадки и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы больше не работают", - объяснили в МАГАТЭ.

Напомним, что ранее в агентстве заявили о восстановлении второй резервной линии энергоснабжения ЗАЭС.