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МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до сегодняшнего заявления о прекращении огня между Ираном и Израилем.
Другие страны
24 июня 2025 г. 19:54
МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до сегодняшнего заявления о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на портале МАГАТЭ.

"В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесенных до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране", - говорится в сообщении.

Агентство уточнило подробности об ударах по Фордо, о которых сообщалось утром в понедельник.

"После бомбардировки объекта США в воскресенье МАГАТЭ установило, что пострадали подъездные дороги рядом с подземным объектом и один из входов в него", - отметили в МАГАТЭ.

Кроме того, в Натанзе Агентство выявило два места пробития от ударов США в районе подземных залов, где ранее велось обогащение и хранились материалы.
"Исходя из сведений о содержимом этих залов, МАГАТЭ полагает, что удар мог привести к локальному загрязнению и химическим рискам", - уточнили в агентстве.

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Версия на английском языке IAEA records new damage at nuclear facilities in Fordow and Natanz
Версия на азербайджанском языке AEBA Fordo və Natanzdakı nüvə obyektlərində yeni zədələnmələr qeydə alıb

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