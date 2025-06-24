МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до сегодняшнего заявления о прекращении огня между Ираном и Израилем.

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе после атак, совершенных до сегодняшнего заявления о прекращении огня между Ираном и Израилем.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на портале МАГАТЭ.

"В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесенных до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране", - говорится в сообщении.

Агентство уточнило подробности об ударах по Фордо, о которых сообщалось утром в понедельник.

"После бомбардировки объекта США в воскресенье МАГАТЭ установило, что пострадали подъездные дороги рядом с подземным объектом и один из входов в него", - отметили в МАГАТЭ.

Кроме того, в Натанзе Агентство выявило два места пробития от ударов США в районе подземных залов, где ранее велось обогащение и хранились материалы.

"Исходя из сведений о содержимом этих залов, МАГАТЭ полагает, что удар мог привести к локальному загрязнению и химическим рискам", - уточнили в агентстве.