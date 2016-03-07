МАГАТЭ: Ядерное оружие КНДР угрожает странам за пределами региона

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Угроза применения ядерного оружия Северной Кореей вызывает беспокойство не только за страны региона, но и за государства за его пределами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник журналистам гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано.

"Мы не оцениваем вооруженность Северной Кореи, и нам не нужны будут обзоры того, есть или нет у них серьезное ядерное оружие - это скорее относится к военной сфере. Но это вызывает серьезное беспокойство, что КНДР разработала ядерное оружие и тестировала его, и это угрожает соседним странам в регионе и за его пределами", - сказал Амано.

Гендиректор агентства отметил, что ядерная программа КНДР в целом остается для агентства одной из основных причин для беспокойства, а недавние заявления КНДР являются особенно тревожными.

В понедельник Комитет обороны КНДР, который возглавляет лидер этой страны Ким Чен Ын, заявил, что Пхеньян готов нанести превентивный ядерный удар по США и Южной Корее в случае угрозы безопасности во время американо-южнокорейских учений.