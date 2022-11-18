МАГАТЭ: В Украине нет следов изготовления "грязной бомбы"

В Украине не обнаружены следы изготовления "грязной бомбы".

В Украине не обнаружены следы изготовления "грязной бомбы".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в резолюции Управляющего совета Международного агентства ООН по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Проект был предложен Канадой и Финляндией. За него проголосовали 24 из 35 представителей стран-членов МАГАТЭ, Россия и Китай выступили против.

"Совет выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Совета немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно", - говорится в тексте резолюции.

В резолюции также снова отмечается кризисная ситуация на Запорожской АЭС, сотрудники которой работают под давлением со стороны российских военных.